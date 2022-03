Inter, allenamento verso la Fiorentina: differenziato per Brozovic

17-03-2022 17:05

Continua la preparazione dell’Inter in vista della sfida con la Fiorentina, in programma a San Siro sabato alle 18:00. In casa nerazzurra, continua a tenere banco la situazione Brozovic, con il croato che anche oggi si è allenato a parte. Nonostante gli esami strumentali abbiano dato esito negativo, il mediano ha svolto lavoro individuale per tutta la settimana, restando in dubbio per il prossimo impegno di campionato.

I nodi verranno sciolti venerdì, quando Brozovic effettuerà un test di allenamento con il gruppo, ma anche se Simone Inzaghi dovesse convocarlo, sembra difficile vederlo partire dal primo minuto contro la Viola. Sarà certamente assente Stefan De Vrij, che dovrebbe tornare a disposizione contro la Juventus, mentre Gosens e Correa scalpitano per una maglia da titolare.

OMNISPORT