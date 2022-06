13-06-2022 22:04

La questione stadio tiene sempre banco in casa Inter e Milan. Ai microfoni di Sky Sport, l’ad dei nerazzurri Alessandro Antonello si è esposto sull’argomento.

Queste le dichiarazioni di Antonello: “Da una parte stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune, dall’altro lato è anche vero che abbiamo già detto come non esiste più un’esclusiva su San Siro. Serve accelerare, serve avere il prima possibile uno stadio per i due club di Milano”.