Inter, Antonio Conte firma e caccia Mauro Icardi

L’era di Antonio Conte all’Inter è già cominciata: il tecnico leccese ha firmato il contratto triennale da 9 milioni netti a stagione più bonus, si attende l’annuncio ufficiale tra oggi e domani. Intanto l’ex ct della Nazionale si è già messo all’opera, e ha inviato le prime disposizioni per la prossima stagione.

In primis, il destino dell’elemento più scomodo della rosa nerazzurra, l’ex capitano Mauro Icardi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non c’è spazio per il bomber argentino nell’Inter ideata dal tecnico salentino, che ha chiesto la sua cessione in estate.

La decisione non è arrivata sulla base di ragionamenti tecnici o di palmarés, ma per una questione puramente morale: la squadra viene sempre prima del singolo, e Conte, che su questo non transige, con la sua cessione vuole dare un messaggio al resto dello spogliatoio.

Niente prime donne, niente attacchi alla società, niente foto compromettenti sui social: il desiderio di Conte è “cominciare l’avventura senza più veleni o tensioni, con la vicenda Icardi definitivamente chiusa”, scrive la rosea.

La missione di Ausilio e Marotta sarà quindi ora quella di cercare in fretta un acquirente per l’albiceleste, in modo da cederlo prima del giorno del raduno il prossimo luglio. Icardi ha ribadito più volte di voler restare all’Inter, un concetto ripetuto in tv dalla moglie-agente Wanda Nara: una situazione scomoda che i nerazzurri devono risolvere al più presto. All’estero solo l’Atletico Madrid sembra veramente interessato al giocatore, in Italia c’è solo la Juventus che per ora non ha presentato offerte ufficiali.

La Beneamata spera di ottenere almeno 70-80 milioni di euro dalla sua cessione, per poi dedicarsi al mercato in entrata: il primo acquisto dell’era Conte sarà Edin Dzeko. L’accordo col giocatore c’è già, resta da trovare l’intesa con la Roma per il cartellino.

