Inter, Antonio Conte punge le avversarie e omaggia i tifosi

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, Antonio Conte ha parlato ai canali ufficiali del club: “Manca l’ultima partita contro l’Udinese, che è una buonissima squadra. Dovremo cercare di dare sempre il massimo per finire nella giusta maniera. Dobbiamo alzare il trofeo dello scudetto”.

A San Siro saranno presenti 1000 tifosi per festeggiare lo scudetto dei nerazzurri, oltre ad altri sostenitori che saranno presenti al di fuori dello stadio: “E’ un segnale, inevitabilmente. Per gli Europei ci sarà una riapertura parziale, domani sarà bello. Lavoriamo tutti quanti con l’obiettivo di rendere orgogliosi i nostri tifosi, specie quando sono presenti e ci guardano dalla tribuna. I tifosi sono molto importanti per il calcio”.

Antonio Conte è comunque concentrato sull’avversario, nonostante la sfida non conti molto: “Buonissima squadra, fisica, difensivamente concedono pochi spazi. Ci aspettiamo una partita che avrà difficoltà, l’Udinese non verrà qui per dovere di firma. Cercheranno di fare il loro meglio”.

L’Inter ha realizzato un capolavoro nel girone di ritorno: “Quando vinci lo scudetto è perché hai fatto qualcosa di importante e straordinario, più delle altre. I numeri sono importanti per far capire che stagione abbiamo giocato e vissuto”.

Il percorso generale dell’Inter di Antonio Conte è da incorniciare: “C’è stata una crescita importante, non solo tattica ma anche mentale. Lavorandoci sono cresciuti tanto, adesso sono giocatori che hanno vinto e sanno che strada percorrere per continuare a farlo”.

OMNISPORT | 22-05-2021 16:54