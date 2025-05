F1, Verstappen e Ferrari: cosa c'è dietro il test segreto sotto falso nome. Vettel rompe il silenzio su Hamilton

Max Verstappen in incognito ha effettuato in incognito un test con una Ferrari al Nurburgring, di cosa si è trattato. Intanto Sebastian Vettel scende in campo per parlare dei problemi di Hamilton

Max Verstappen alla guida di una Ferrari. Un sogno per tanti tifosi della rossa. Specie quelli delusi da questa stagione e dall’arrivo di Lewis Hamilton. Che si è avverato anche se non tutto è come sembra. Nelle ultime ore sta rimbalzando in tutti gli angoli del mondo del motorsport la notizia di un test segreto effettuato dall’olandese con una macchina di Maranello sul circuito tedesco del Nurburgring.

Intanto proprio un altro 4 volte campione del mondo, peraltro ex Ferrari, Sebastian Vettel ha voluto dire la sua sulle difficoltà che sta trovando Hamilton con la rossa. Dando a suo modo uno spiraglio di speranza ai tifosi del Cavallino Rampante e i fan di Lewis.

Il test segreto di Verstappen con la Ferrari sotto falso nome

Chiamatelo pure Franz Hermann. Chissà se questo nome esiste veramente. Beh quel signore che lo porta potrebbe aver vinto 4 Mondiali di F1 senza saperlo e peraltro senza aver mai corso un gran premio. Ma tant’è. Si tratta del nome segreto con cui Max Verstappen ha effettuato un test segreto con una Ferrari al Nurburgring.

A riportare per primi la notizia quelli i tedeschi di Auto Motor und Sport secondo cui Verstappen ha guidato una Ferrari 296 GT3 al Nordschleife in occasione dei test ufficiali per il terzo round della NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) in programma domani, gara di auto Gt.

La Ferrari, Verstappen e il sogno Endurance

Quindi nessun abboccamento di Max con la Ferrari. Almeno per ora. Sono in tanti i tifosi del cavallino rampante che in questo periodo, ma anche qualche addetto ai lavori, stanno sottolineando come Maranello avrebbe dovuto provare a prendere Verstappen e non Hamilton, magari aspettando un altro anno in vista del 2026. Lo stesso Verstappen ha più volte glissato, anche recentemente, sulle domande sul suo futuro, magari in Ferrari e sull’ipotesi di un addio alla Red Bull con le voci che danno Aston Martin e Mercedes interessante all’olandese.

Non è un mistero invece che il suo team abbia scelto le Ferrari per prendere parte al Dtm e al Gt World Challenge. La Ferrari 296 GT3, guidata da Max, aveva la livrea con il logo del suo team: Verstappen com Racing, portata in pista da Thierry Vermeulen, figlio del manager di Verstappen, Raymond Vermeulen recentemente protagonista di una discussione con Helmut Marko. SuperMax spesso prova le auto del suo team (a cui appartiene anche una Aston Martin Vantage), questa era la prima volta in un test ufficiale che potrebbe essere propedeutico per l’olandese per prendere il permesso Nordschleife, una licenza necessaria per partecipare alle gare del campionato tedesco NLS endurance e alla 24 ore del Nürburgring.

Vettel sostiene Hamilton: “Solo lui sa come si fa”

E se Verstappen resta un sogno per i tifosi della Ferrari, la realtà si chiama Lewis Hamilton. Insomma, qualcosa come 7 titoli mondiali che stanno trovando non poche difficoltà a venire a capo di un po’ di problemi con la SF-25. In una lunga intervista a RTL a difendere il campionissimo inglese ci ha pensato un altro pezzo da novanta ed ex Ferrari, Sebastian Vettel.

Per il pilota tedesco, che ha vinto 4 mondiali con la Red Bull ma ha mancato l’assalto al titolo con la rossa, “Lewis non ha avuto un inizio da sogno, ma ha mantenuto un approccio realistico, si vede che sa come affrontare certe situazioni. La Ferrari non è così forte come lui e altri si aspettavano. Ma se c’è qualcuno che può gestire tutto questo, è proprio Lewis. Io tengo le dita incrociate per lui: abbiamo condiviso l’intera carriera in Formula 1 e siamo molto legati”.