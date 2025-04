F1, Verstappen alla Ferrari al posto di Hamilton: clamorosa indiscrezione che scuote il mercato, lo scenario

Una voce clamorosa dalla Spagna dà come possibile l'arrivo di Verstappen in Ferrari al posto del deludente Lewis Hamilton. Vediamo lo scenario possibile e tutte gli incastri del mercato piloti F1

Una pole mostruosa, la seconda di questa stagione dopo il Giappone. Impossibile negare il valore di Max Verstappen. In questo momento il migliore, l’unico pilota capace di sopperire alle difficoltà della sua Red Bull nel confronto con la McLaren. Cosa che non invece non sta riuscendo a fare l’altro campionissimo riconosciuto, Lewis Hamilton. Non sono bastati 7 Mondiali a fargli prendere ancora il giusto feeling con la Ferrari. E allora inizia a serpeggiare per il circus la clamorosa indiscrezione che vuole la scuderia del Cavallino Rampante pronta a prendere SuperMax, portarlo a Maranello e vestirlo di rosso proprio al posto dell’inglese. Boutade o scenario realizzabile?

Max via dalla Red Bull, settimana pazza: l’offerta Aston Martin

Tutto in sette giorni o quasi. E’ bastata la controprova di Verstappen in Bahrain, sesto dopo la grande vittoria del Giappone a far intravedere le prime crepe nel rapporto tra Max e la Red Bull. A dire il vero già esistenti da tempo, almeno dallo scorso anno, dall’Horner Gate alla dipartita di Adrian Newey. La presunta lite tra il manager dell’olandese Raymond Vermeulen ed Helmut Marko nel paddock del Sakhir ha poi alimentato le voci di un addio da consumarsi a breve.

Ed infatti negli ultimi giorni si sono susseguite le voci di un possibile approdo di Verstappen sia alla Mercedes, dove Toto Wolff ha già provato a prenderlo lo scorso anno dopo l’addio annunciato di Hamilton, o in Aston Martin che di soldi ne ha da spendere e ha già preso Newey proprio per il progetto 2026 sulle nuove regole. Ed infatti nel week end di Jeddah è arrivata l’indiscrezione della cifra monstre, quasi 300 milioni messa sul banco da Stroll e company per l’olandese.

La voce clamorosa dalla Spagna: Verstappen in Ferrari

La domanda era già stata posta giovedì in conferenza allo stesso Max: “Cosa pensi delle voci che ti vogliono in Mercedes, Aston Martin e perchè no, anche in Ferrari?“. Verstappen aveva risposto con un laconico: “Tutti parlano tranne me… io penso a guidare”. Eppure qualcuno questa voce l’ha cavalcata.

Secondo quanto riportato da Press Racing, agenzia stampa spagnola con una lunga esperienza nel Motorsport, e riportato in Italia dall’autorevole pagina di Hammer Time, “Verstappen sarà il vero sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari“. Uno scenario difficile da concretizzarsi nell’immediato, già dal 2026, ma possibile già nel 2027 quando di fatto scadranno i due anni di contratto tra Maranello e il pilota inglese.

Max al posto di Hamilton: perchè è possibile, gli scenari

L’agenzia spagnolo fa il quadro della situazione. Aston Martin seppur piena di soldi e di uomini non ha ancora fatto il salto di qualità, per Verstappen potrebbe essere un salto nel buio. Lo si capisce anche dalla secca smentita di Fernando Alonso. Forse pretattica e strategia da parte del pilota asturiano, forse no.

Alla Mercedes difficile che si liberino di Antonelli dopo avergli dato fiducia così giovane, almeno non dopo il primo anno. E poi Kimi sta facendo bene e sta migliorando gara dopo gara. Russell potrebbe essere il sacrificato eppure radiomercato lo da più vicino al rinnovo che al benservito.

Verstappen dunque potrebbe non avere incredibilmente alternative a meno che improbabili ribaltoni in McLaren, la macchina migliore (vedi malessere Norris che ha cannato anche le qualifiche in Arabia). Non a caso in questi giorni proprio il manager dell’olandese Vermulen e Marko sono stati visti pranzare insieme nell’hospitality Red Bull. Segnali di riappacificazione. Anche se è montata pure l’ipotesi di un anno sabbatico di Verstappen nel 2026, come altri illustri predecessori campioni del mondo (Prost, Alonso, Raikkonen) per vedere i valori in pista con le nuove regole. Ma a questo punto l’ipotesi Verstappen in Ferrari nel 2027 potrebbe essere più che una boutade.