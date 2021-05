Mercato Inter: Suning vuole vendere 4 big. Incontro Zhang-Conte

L’ Inter è già proiettata verso la prossima stagione: sono giorni decisivi per il club nerazzurro, alle prese con una crisi societaria che potrebbe mettere a rischio il ciclo nascente di Antonio Conte e Beppe Marotta .

Il mister leccese incontrerà la prossima settimana il presidente Steven Zhang per capire se ci sono le condizioni per andare avanti: l’allenatore salentino, spalleggiato dallo stesso Marotta, chiede rinforzi in tutti i reparti e una rosa competitiva per poter ripetersi in campionato e andare avanti in Champions League , altrimenti sarà addio.

Suning sta aspettando il via libera per l’accordo con Oaktree Capital Management per il prestito ponte da 250 milioni di euro per le spese correnti di gestione, e intanto tratta con gli agenti dei giocatori per abbassare il monte ingaggi della rosa.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, qualora dovessero fallire i tentativi di tagliare gli stipendi, la proprietà cinese penserà alla cessione di almeno quattro nomi importanti: si tratta di Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Christian Eriksen e Ivan Perisic, tutti giocatori considerati cedibili per un motivo o per l’altro da Antonio Conte.

Il loro addio porterebbe a un risparmio di 25 milioni di euro netti, 40 lordi che farebbe respirare le casse della società. Non sarebbe però un mercato facile: Vidal e Sanchez per la loro età e stipendio sono difficilmente piazzabili, discorso diverso per Eriksen e Perisic, che potrebbero avere offerte da Premier e Bundesliga.

Impensabili le cessioni di pedine chiavi come Lukaku, Lautaro o Bastoni, a cui Conte non vuole assolutamente rinunciare.

OMNISPORT | 19-05-2021 10:15