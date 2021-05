Mercato Inter: ecco chi arriva se Antonio Conte va via

Inizia il toto – allenatori: il mercato delle panchine di Serie A è infatti piuttosto vivo.

Se ne parla anche in casa Inter con lo spauracchio che Antonio Conte, che ha portato quest’anno i suoi alla vittoria dello scudetto numero 19, possa dire addio al club.

Secondo alcune indiscrezioni l’allenatore preoccupato dalla situazione economica del club potrebbe addirittura comunicare la decisione di salutare la società nerazzurra nella riunione con Steven Zhang prevista per il weekend.

Qualora queste voci si rivelassero vere c’è da capire chi andrà a sostituire l’ex tecnico dalla Juve e il nome più in voga è quello, anche un po’ a sorpresa di Gennaro Gattuso che in queste ore ha detto invece no al progetto della Fiorentina.

Marotta, sia chiaro, farà di tutto per trattenere Antonio Conte ma qualora non riuscisse nel suo intento un altro nome sulla lista dei desideri, oltre l’allenatore del Napoli, è quello di Massimiliano Allegri anche se questa non sarà un’operazione semplice.

Il tecnico è infatti al centro di tante voci di mercato e potrebbe arrivare su tutte alla Juve, ma anche al Napoli o al Real.

Se Conte, invece, dovesse rimanere, sarà fondamentale anche il mercato. Il pugliese avrebbe già individuato una serie di giocatori che potrebbero tranquillamente lasciare il club non rientrando nei progetti.

Sulle pagine del Giorno, si legge, infattI: “Con il Cagliari si parlerà di Nainggolan, ora che i sardi sono salvi, mentre lo Sporting Lisbona sta pensando di confermare Joao Mario e si attendono le mosse del Borussia Moenchengladbach riguardo al possibile riscatto di Lazaro. Tutti giocatori che non fanno parte delle idee della dirigenza e di Conte, a cui andrà aggiunta qualche altra cessione”.

Tutta la serie A di calcio su DAZN

OMNISPORT | 18-05-2021 18:31