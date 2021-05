Gattuso: No alla Fiorentina ma la Juve non c'entra. Il retroscena

L’accordo era fatto: Gattuso aveva dato un ok di massima alla Fiorentina per un contratto di due anni ma all’improvviso sarebbe saltato tutto. Improvviso il dietrofront del tecnico calabrese ma non c’entra il presunto interessamento della Juventus (che in realtà pensa a uno tra Zidane ed Allegri). Il retroscena sul no definitivo che avrebbe detto l’attuale allenatore del Napoli lo rivela Enzo Bucchioni.

La firma de La Nazione su Firenzeviola parla di una telefonata fatta a Pradè cui ne seguirà un’altra a Joe Barone. Due le ragioni del rifiuto: La prima è la conferenza stampa di Rocco Commisso di venerdì scorso che ha lasciato perplesso l’allenatore del Napoli per i toni e per le polemiche che ha scatenato. “Lui ama lavorare a testa bassa, non gli piacciono certe situazioni e una guerra del genere lo turberebbe ancora prima di cominciare. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quello che è successo domenica prima, durante e dopo la partita del Franchi”.

Gattuso sconvolto per il trattamento avuto a Firenze

In occasione di Fiorentina-Napoli Gattuso ha trovato un clima ostile che sarebbe arrivato anche a offese, minacce, parole pesanti. Dopo una giornata di riflessione nella tarda serata è arrivato il no, il gran rifiuto comunicato direttamente a Pradè. Gli avvocati erano già al lavoro per limare i contratti che ora – proprio come quelli che erano già pronti per il rinnovo col Napoli qualche mese fa – finiranno nel cestino. Gattuso ci tiene a far sapere che non c’entrano le avanches della Juventus e della Lazio. L’allenatore sarebbe allibito dal comportamento di alcuni dirigenti e giocatori con i quali pensava di lavorare dopo qualche settimana. Secondo lui sono volati insulti e offese inaccettabili, un clima che non avrebbe mai voluto vedere e lo hanno fatto decidere. Fra l’altro, sempre secondo Gattuso, non ci sono mai stati contatti con la Juventus o con altre società.

SPORTEVAI | 18-05-2021 10:34