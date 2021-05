Iannicelli: E' Gattuso che deve scusarsi con tutti noi

Le ultime settimane in casa Napoli sono state caratterizzate da diversi inviti a chiedere scusa a Gattuso, a fare mea culpa sulle critiche rivolte al tecnico azzurro e anche da tanti inviti a far pace con De Laurentiis per proseguire il discorso anche il prossimo anno ma è bastata la mezza battuta d’arresto col Cagliari per far tornare a galla le polemiche. Se ne fa carico Peppe Iannicelli che sorprende tutti con una filippica contro il tecnico azzurro.

Il giornalista di Canale 21 prima bacchetta Edo De Laurentiis per la sua sfuriata sugli arbitri, poi rivolta la frittata e a Campania sport dice: “Gattuso è e resta sul banco degli imputati. Con molta forza, voglio esprimere un concetto: io non devo le mie scuse a nessuno, men che meno al mister. C’è un moto popolare, manipolato da qualcuno, che vorrebbe da me delle scuse all’allenatore. Ho esercitato il mio diritto di critica. Gattuso deve chiedere scusa lui, e deve farlo per non aver portato questo organico a competere con l’Inter per lo scudetto. Competere, non vincere: almeno far alzare il più tardi possibile il titolo all’antagonista”.

“Gattuso – ha continuato Iannicelli – deve delle scuse a tutti noi perché questo pareggio è una sconfitta, è molto più pesante di quanto non si dica. Il Napoli aveva il vento in poppa, con la settimana tipo, zero infortuni e zero Covid: tutto ciò che Rino aveva invocato a sua discolpa. Si è impiantato in un momento deciso della stagione. Il lavoro del mister non è stato svolto nel migliore dei modi. E’ come la sconfitta col Sassuolo: ancora una volta, si è sbagliato all’ultimo secondo. Non si può parlare solo di responsabilità personali dei giocatori, ma anche di guida tecnica. Mi attendo delle scuse di Gattuso perché la Champions è in forse. All’improvviso, nell’ultima settimana, sembrava diventato Louis van Gaal, Pep Guardiola o chissà chi solo per un paio di risultati utili di fila”.

SPORTEVAI | 03-05-2021 08:53