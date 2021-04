Gattuso, Spalletti o il grande ritorno? Napoli si schiera

La vittoria di Torino ha consentito al Napoli di completare la lunga rimonta e di rimettersi in carreggiata nella volata Champions. A cinque turni dal termine la formazione partenopea sembra essere messa meglio di altre contendenti, Juventus e Milan su tutti, sotto il profilo della condizione, dell’entusiasmo e anche del calendario. Chiudere tra le prime quattro è un traguardo alla portata di Insigne e soci e il presidente De Laurentiis sta già iniziando a programmare il futuro.

Napoli: le ipotesi per la panchina

Tre, in particolare, le ipotesi sul tavolo. La prima è legata alla possibile, anche se difficile, permanenza di Rino Gattuso. Il tecnico ha vissuto da separato in casa con il presidente e con parte dell’ambiente dallo scorso 24 gennaio, quando – dopo il ko a Verona – il presidente ha contattato altri allenatori. La squadra, però, è sempre rimasta dalla sua parte e ora i risultati brillanti e il gioco ritrovato potrebbero valere un’inattesa e per certi versi sorprendente conferma. Spalletti è l’altro nome forte: come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano sarebbe perfetto per una stagione d’alto profilo in campionato e in Champions, anche se c’è una certa distanza tra la richiesta (4 milioni a stagione) e l’offerta di De Laurentiis (2,5).

Napoli, senti Benitez

L’ultimo nome in realtà è una auto-candidatura, quella di Rafa Benitez. “Ho un ricordo bellissimo di Napoli“, ha detto il tecnico spagnolo a Sky. “Abbiamo portato a casa due trofei in un periodo in cui la Juventus dominava in Italia. Ho un grande rapporto con i tifosi e la società. Aurelio De Laurentiis è un presidente un po’ visionario”. E ancora: “In Spagna non c’è adesso un progetto che ti può portare a vincere qualcosa, in Italia e in Inghilterra si può fare. Parlo da innamorato del Napoli? Sono stato benissimo a Napoli, ma non so cosa accadrà in estate. Dico solo che a Napoli si può vincere”.

Napoli, i tifosi scelgono l’allenatore

Sull’argomento tecnico i tifosi partenopei sono divisi. “Con la squadra al completo Gattuso sta dimostrando di essere un buon allenatore, io ci penserei bene prima di dargli il benservito”, scrive un supporter. “Spalletti? Piuttosto mi tengo Gattuso“, ribadisce un altro. “A me Spalletti piace, sa far giocare bene le sue squadre e ha sempre portato a casa risultati”, osserva un altro sostenitore. “Dopo una settimana Spalletti avrebbe già tutti contro”, ipotizza qualcuno. E Benitez? “Le minestre riscaldate non hanno mai regalato troppe gioie”, scrive un fan. “Se il Napoli è diventato realmente grande in Italia o in Europa lo deve soprattutto alla sua gestione. Io lo vedrei bene come tecnico e anche come manager”, è invece il pensiero di un altro tifoso.

