Mercato Napoli, si pensa a Spalletti

Il Napoli è impegnato nella corsa per conquistare un posto nella prossima Champions League ma è anche al lavoro per capire a chi affidare la panchina azzurra il prossimo anno (Gattuso sembra destinato a fare le valigie a fine stagione).

Tra i tanti nomi in gioco, ci sarebbe anche quello di Spalletti. L’allenatore classe 1959 non allena dal termine della stagione 2018/19 quando ha portato l’Inter in Champions League. E’ stato accostato a diversi club in questi mesi, soprattutto russi.

OMNISPORT | 22-04-2021 09:24