Juve, ora i tifosi hanno una sola speranza

Due speranze in una. La voglia di ripartire in casa Juventus è fortissima. La stagione difficile vissuta con la guida di Andrea Pirlo in panchina arriva alla sua naturale conclusione domenica prossima quando è in programma la sfida con il Bologna. Una gara che i bianconeri devono vincere per provare ad alimentare le speranze di qualificazione alla Champions. Ma servirà anche un passo falso di una tra Milan e Napoli per riuscire ad agganciare il treno europeo.

L’asse Torino-Madrid

Il primo obiettivo dei tifosi bianconeri nel corso di quest’annata piena di delusioni è stato senza dubbio il ritorno sulla panchina di Massimiliano Allegri. Il suo addio al bianconero non è stata una scelta fortunata da parte delle società che con Sarri prima e con Pirlo poi sembra non aver trovato l’allenatore giusto per dare il via a un nuovo ciclo. Il tecnico toscano resta in cima alle preferenze ma le ultime voci di mercato lo vogliono alla guida del Real Madrid con Florentino Perez che gli avrebbe offerto un contratto biennale da 10 milioni all’anno con l’opzione per il terzo.

La scelta del Real Madrid di fatto liberebbe Zinedine Zidane che per i tifosi della Vecchia Signora rappresenta la seconda opzione per la panchina (per qualcuno anche la prima). Il tecnico francese non avrebbe ancora sciolto le riserve e molto dipende anche dalla qualificazione alla Champions League che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale.

Social in fermento: Incrociamo le dita

I tifosi della Juve accolgono con favore la possibilità di un ritorno in bianconero di Zinedine Zidane. Per i fan è lui l’uomo giusto in grado di dare nuovo slancio alle ambizioni bianconere soprattutto in ambito europeo: “Non vedo l’ora che finisca questa settimana estenuante. Troppi titoli, troppe frottole, speriamo che lo annunciano in fretta”. Anche Axel incrocia le dita: “Speriamo anche perché sentire nomi tipo Mihajlovic o Inzaghi mi fa accapponare la pelle. Io resto dell’idea che o prendi un top e quindi Zidane, oppure tieni Pirlo. Ma prendere un altro ridicolo no”.

Ma il solo arrivo di Zizou non basta a dare nuovo slancio alle ambizioni bianconere. I tifosi vogliono che l’annuncio del nuovo allenatore venga accompagnato anche da una campagna acquisti di primo livello: “Io credo che Zidane venga alla Juve se gli viene garantito un mercato di livello. A tal proposito bisognerebbe conoscere i piani di mercato dei bianconeri”. Ma c’è chi ha paura che si possa ripetere un caso del passato: “La telenovela Zidane-Juventus sa tanto di Guardiola-bis”.

SPORTEVAI | 18-05-2021 09:51