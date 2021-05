Napoli: Spalletti in pole, ma ha 3 rivali

Gennaro Gattuso lascerà il Napoli al termine della stagione. La qualificazione in Champions League è a un passo, ma il tecnico azzurro ha ormai rotto con Aurelio De Laurentiis e non ci saranno marce indietro.

Per il futuro della panchina dei partenopei in pole position ci sarebbe Luciano Spalletti, che ha già dato la sua disponibilità, ma secondo la Gazzetta dello Sport ci sono altri tre nomi caldi: quelli di Juric, in uscita dal Verona, di Simone Inzaghi della Lazio e di Galtier del Lille.

OMNISPORT | 17-05-2021 13:22