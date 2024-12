Inter, Arnautovic: commovente confessione su momento no, la dedica poi la clamorosa gaffe in diretta tv

Sulla qualificazione di quarti di Coppa Italia dell'Inter è impressa la firma dell'austriaco tra un toccante omaggio e un errore clamoroso

Sulla qualificazione ai quarti di Coppa dell’Italia dell’Inter è impressa la firma di Marko Arnautovic, che contro l’Udinese ha trovato il secondo gol stagionale in un momento molto delicato della sua vita privata. Non solo la toccante confessione, però: l’austriaco si è anche reso protagonista di una gaffe in diretta tv.

Arnautovic sfrutta la chance: Inter avanti in Coppa

Per gli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese Inzaghi ha optato per un massiccio turnover. Lì davanti l’inedita coppia composta da Taremi e Arnautovic, con l’iraniano che ha servito al compagno di reparto l’assist per il momentaneo 1-0. Il 35enne austriaco, più volte bersaglio delle critiche del popolo nerazzurro, ha realizzato la sua seconda rete in questa stagione, dopo quella di oltre due mesi fa alla Stella Rossa in Champions League.

Un’iniezione di fiducia in un’annata in cui finora è stato impiegato con il contagocce, come testimoniano i cinque spezzoni di gara disputati in Serie A per un totale di soli 66′ sul rettangolo verde.

Il momento no e la dedica commovente di Marko

Nel post partita l’attaccante ex Bologna ha confessato di aver attraversato “un periodo non facile, perché c’erano anche un paio di situazioni nella vita privata che non erano semplici. Ma la squadra mi ha fornito la spinta per dare tutto per l’Inter”.

Poi ha fatto chiarezza con un post su Instagram: “ Una grande prestazione di squadra e un gol che dedico a mia suocera che abbiamo purtroppo perso. Riposa in pace, sarai per sempre con noi” ha scritto Arnautovic. Che ribadisce quanto sia legato all’Inter. “Ho un contratto e tutti sanno quanto amo questo club”.

Non solo emozioni: Arnautovic e la gaffe in diretta

Intervistato da Mediaset dopo essere stato tra i protagonisti della vittoria per 2-0 ai danni dell’Udinese, completata dallo straordinario gol su calcio d’angolo di Asllani, Arnautovic ha dimostrato di avere le idee un po’ confuse in merito al risultato raggiunto.

“Sono contento per la vittoria. Io e Asllani siamo spesso in panchina e oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto la possibilità di giocare. Il gol è una gioia, ma l’importante era andare agli ottavi… ah no, ai quarti”.