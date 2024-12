Pagelle Inter-Udinese 2-0: Taremi inventa e Arnautovic finalizza, Asllani olimpico, nerazzurri ai quarti

Top e flop della partita Inter-Udinese, valevole per gli ottavi di Coppa Italia: Arnautovic e Asllani con una magia da corner decidono il match. Per Inzaghi c'è la Lazio.

L’Inter supera 2-0 l’Udinese a San Siro e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Lazio. Inzaghi ricorre a un ampio turnover, ma i nerazzurri non ne risentono: apre le danze Arnautovic, il raddoppio – direttamente da calcio d’angolo – porta la firma di Asllani.

Inter-Udinese: subito un rigore, anzi no

Inzaghi vara il turnover: tra i pali c’è Martinez, in attacco Taremi e Arnautovic. Runjaic lancia il grande ex Sanchez, alla prima presenza stagionale.

Pronti, via e c’è subito lavoro per i moviolisti. Verticalizzazione fantastica di Asllani per Arnautovic, il cui tiro sbatte su Kabasele. Massimi vede un tocco di braccio del difensore friulano sul suo intervento in scivolata e assegna il rigore. Il Var, però, richiama l’arbitro al monitor e il penalty è cancellato.

Taremi-Arnautovic: Inter avanti

Al 30′ arriva il regalo di Natale di Ekkelenkamp, sfruttato dall’Inter con una ripartenza letale. L’olandese innesca Taremi con un passaggio senza senso: l’iraniano porta palla prima di premiare l’inserimento di Arnautovic, che batte Piana. La partita si mette così in discesa per i campioni d’Italia.

Raddoppio da urlo: la perla di Asllani

Sul finire del primo tempo il gioco viene interrotto per alcuni minuti a causa di un malore accusato da uno spettatore sugli spalti. Il gioco riprende con un corner a favore dell’Inter ed ecco la magia di Asllani, la cui traiettoria velenosa inganna il giovane Piana e si deposita in fondo al sacco. Nella ripresa il risultato non cambio: nerazzurri ai quarti di finale contro la Lazio.

Le pagelle dell’Inter

Martinez 6: Una super parata – l’unica dell’intera partita – al 90′.

Una super parata – l’unica dell’intera partita – al 90′. Darmian 6: Gestisce la gara con esperienza senza mai andare in difficoltà (dall’88’ Aidoo : sv).

Gestisce la gara con esperienza senza mai andare in difficoltà (dall’88’ : sv). Bisseck 6: Lucca non gli crea grattacapi.

Lucca non gli crea grattacapi. Bastoni 7: Inzaghi non rinuncia al difensore della Nazionale, che, come sempre, si rivela prezioso in fase di costruzione (dal 63′ Dumfries : 6).

Inzaghi non rinuncia al difensore della Nazionale, che, come sempre, si rivela prezioso in fase di costruzione (dal 63′ : 6). Buchanan 6: Finalmente un’occasione dal primo minuto anche per l’esterno canadese, che affonda quando può (dal 74′ Palacios : sv).

Finalmente un’occasione dal primo minuto anche per l’esterno canadese, che affonda quando può (dal 74′ : sv). Frattesi 6: Non la sua miglior partita: manca il guizzo che lo contraddistingue.

Non la sua miglior partita: manca il guizzo che lo contraddistingue. Asllani 7: Geniale la verticalizzazione con cui innesca Arnautovic a inizio partita. Ma si supera a fine primo tempo quando segna direttamente da corner (dal 63′ Calhanoglu : 6).

Geniale la verticalizzazione con cui innesca Arnautovic a inizio partita. Ma si supera a fine primo tempo quando segna direttamente da corner (dal 63′ : 6). Zielinski 6: Prestazione sufficiente del polacco, che gestisce il pallone con qualità. Però un calciatore del suo calibro è lecito attendersi qualcosa di più.

Prestazione sufficiente del polacco, che gestisce il pallone con qualità. Però un calciatore del suo calibro è lecito attendersi qualcosa di più. Carlos Augusto 6,5: Sostituire Dimarco non è compito facile, ma il brasiliano spinge con costanza e va pure vicino al gol.

Sostituire Dimarco non è compito facile, ma il brasiliano spinge con costanza e va pure vicino al gol. Arnautovic 6,5: Calcia malissimo e quasi conquista un rigore. Poi è bravo a eludere la marcatura di Bijol e a sbloccare il match (dal 63′ Lautaro : 6).

Calcia malissimo e quasi conquista un rigore. Poi è bravo a eludere la marcatura di Bijol e a sbloccare il match (dal 63′ : 6). Taremi 6,5: Il gol resta ancora un tabù, ma in compenso innesca Arnautovic con un assist al bacio.

