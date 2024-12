Al Meazza Inter e Udinese si giocano l'accesso al quarto di finale contro la Lazio. La squadra di Inzaghi fa stasera il proprio ingresso nella competizione, vinta due volte nelle ultime tre edizioni, e punta a non ripetere la sconfitta casalinga della passata stagione, sempre agli ottavi, contro il Bologna che impedì il tris ai nerazzurri. I friulani, grazie alle vittorie con Avellino e Salernitana, sono tornati invece agli ottavi per la prima volta dal 2021/22, quando vennero eliminati dalla Lazio ai supplementari, e puntano ad agguantare un quarto di finale che manca dall'edizione 2013/14 quando eliminarono proprio l'Inter in questa fase della coppa nazionale. Fischio d'inizio alle ore 21.15:29

Senza gli infortunati Barella, Acerbi e Pavard, Inzaghi concede il riposo iniziale anche a molti dei titolari scesi in campo contro la Lazio. Prima apparizione ufficiale per Josep Martinez tra i pali, davanti a lui ci sarà il trio formato da Darmian, Bisseck e Bastoni, con De Vrij inizialmente in panchina. Sulla destra chance dal 1' anche per Buchanan che fa rifiatare Dumfries mentre a sinistra c'è Carlos Augusto per Dimarco. In mezzo al campo tre novità con Frattesi, Asllani e Zielinski, così come davanti dove trovano spazio Taremi e Arnautovic.20:45