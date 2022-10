Inter, attenzione a Lukaku: Potter lo rivuole a giugno

03-10-2022 15:55

Dall’Inghilterra, e precisamente il Daily Star, lancia una bomba di mercato che mette in allerta tutto il mondo nerazzurro. Stando infatti al tabloid britannico, il nuovo allenatore del Chelsea Graham Potter vuole riportare Romelu Lukaku a Londra.

Fino a poco fa, con Tuchel in panchina, sembrava scontato il prolungamento di un ulteriore anno del prestito di Big Rom all’Inter, ma con l’avvicendamento di Potter le cose potrebbero cambiare, in quanto se il Chelsea deciderà di richiamare il classe 1993 in Premier League, l’Inter non avrà armi per opporsi se non fare una nuova offerta per un prestito o, cosa ai limiti della fantascienza, fare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo.