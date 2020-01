Inter avanti, ma la gaffe Rai scatena i social

Serata perfetta per l’Inter che ritrova il successo, va in semifinale di Coppa Italia e vede l’esordio, appena sbarcato, di Eriksen. Niente da fare per la volenterosa Fiorentina caduta sotto i colpi di Candreva e Barella. Nel mezzo il pari di Caceres. Ancora una volta tra i trend topic dei social, sulla partita, incombono le critiche per la telecronaca Rai.

Dal campo Antonio Conte voleva avere delle risposte dalla sua Inter. E le ha avute, in parte. Visto che ancora la squadra ha sofferto senza mai brillare se non proprio nel finale. Che l’ingresso di Eriksen abbia realmente acceso la luce nella manovra nerazzurra? Probabile. Funziona anche come amuleto l’ex Tottenham visto che il gol della vittoria di Barella è arrivato poco dopo il suo ingresso.

Luci e ombre

Il tridente Lukaku, Lautaro e Sanchez non ha convinto del tutto. Tanto che qualcuno twitta: “Beh direi che l’esperimento delle 3 punte è fallito. Sanchez in quel ruolo non c’entra nulla. Giocando con il modulo di sempre sarebbe stata una gara diversa ma l’importante era chiudere il primo tempo in vantaggio.

Mamma Rai… mamma mia!

Dopo le polemiche di ieri per l’ingerenza del telecronista durante il ricordo di Kobe Bryant in Milan-Fiorentina, anche stasera la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Andrea Agostinelli non ha convinto. Tanti errori, tanti sbagli di persona. Ma soprattutto una macchia grande come una causa quando è entrato Eriksen ed è stato chiamato lo spot.

C’è chi si appunta tutti gli errori in telecronaca: “Kulusevski dell’Inter, c’è il gol della Fiorentina, addirittura il gol viene attribuito a Candreva. Qualcuno aiuti i telecronisti RAI, non ci stanno capendo nulla”; in molti come spesso capita maledicono il canone: “150€ all’anno per sentire: – L’Inter sta trattando Kulusevski, ma in realtà ha già firmato con la Juventus; – Sensi innesca Candreva, ma Sensi non è neanche convocato; – Un grande scolpitore di testa; – In caso di pareggio si andrà avanti. Tutto ok. Grazie Rai”.

Entra Eriksen…consigli per gli acquisti

Sull’ingresso “oscurato” di Eriksen i social sono un fiume in piena: “Comunque la Rai ha oscurato con un mini spot il momento evento della partita: l’entrata di Eriksen in campo; “L’immenso tempismo della Rai che manda la pubblicità mentre Eriksen fa l’esordio. Madonna che dilettanti”; “Il telecronista RAI che tipo di droghe fa uso?” arriva a insinuare qualcuno per i troppi svarioni; “Quindi mio papà paga il canone Rai per questi cani alla regia che hanno mandato la pubblicità durante il primo ingresso in campo di Eriksen ma diobon”.

SPORTEVAI | 29-01-2020 22:58