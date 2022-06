Inter-Bellanova: affare in chiusura

12-06-2022 11:38

L’Inter, con l’addio di Ivan Perisic, volato a Londra da Antonio Conte al Tottenham, punta a rimpolpare il reparto esterni inserendo, oltre a Robin Gosens già arrivato a gennaio dall‘Atalanta, anche un giovane di belle speranze da far crescere ma che sia comunque già pronto per la Serie A quando chiamato in causa.

Il nome giusto è stato individuato da tempo in Raoul Bellanova, sul mercato dopo la retrocessione del Cagliari in B. Come scrive Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani è previsto l’incontro decisivo per chiudere l’affare una volta per tutte.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE