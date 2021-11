Inter, Beppe Marotta a ruota libera su rinnovi e Alvarez

29-11-2021 19:20

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di mercato a margine di n incontro al “Pirellone” di Milano con l’Inter Club del Consiglio Regionale della Lombardia.

Sui rinnovi di Brozovic e Perisic: “Se i calciatori vogliono restare siamo orgogliosi di tenerli. La volontà del giocatore è fondamentale. Noi non possiamo dispensare milioni, se esiste la possibilità che i calciatori capiscono il nuovo modello del calcio italiano e dell’Inter si può proseguire. Con grande orgoglio, dico che l’Inter dà tanto ai giocatori. Credo che altrove sia difficile trovare questo affetto, serietà, professionalità, competitività rappresentata dalla Serie A. Credo proprio si possa arrivare a un accordo”, sono le parole riprese da FcInternews.

Su Alvarez e il mercato di gennaio: “E’ un mercato di riparazione, siamo fortunati nell’avere una rosa che non ha falle profonde. Ci sta dando soddisfazioni, merita di continuare. La finestra invernale è difficile, servono soluzioni all’altezza. Noi siamo terzi in Italia, agli ottavi di Champions. Non credo ci saranno stravolgimenti. Alvarez? Il fatto che Baccin sia in Argentina rientra nelle attività ordinarie di un dirigente. Monitora i campionati in Argentina e nelle nazioni limitrofe per individuare chi va bene nel nostro modello. Vlahovic? E’ un attaccante moderno, grande talento. C’è un aspetto di conflittualità con la Fiorentina ma spero si risolva perché mi rendo conto che è brutto per una società vedersi sfilare un patrimonio cresciuto anche grazie alla società stessa”.

