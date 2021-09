Inter-Bologna, Correa ko: sostituito, dentro Dzeko

Problema per Tucu Correa nella gara contro il Bologna. L’argentino è stato infatti sostituito nel primpo tempo, al minuto 29. Per l’ex Lazio un problema al fianco in seguito ad un contrasto con De Silvestri, che ha portato Simone Inzaghi al primo cambio anzitempo per l’Inter.

Rialzatosi, Correa ha provato a rimanere in campo ma è stato alla fine costretto a lasciare il campo: dentro Dzeko poco prima del 2-0 interista, segnato da Skriniar. Sempre nella prima frazione, l’Inter ha trovato il tris, con Nicolò Barella.

Per Correa ora ci saranno gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio: in dubbio la presenza nell’infrasettimanale del quinto turno di campionato, quella contro la Fiorentina prevista il prossimo martedì al Franchi. Big match, considerando i 9 punti ottenuti dalla compagine di Italiano.

Al rientro negli spogliatoi, Correa è stato aiutato dai sanitari dell’Inter in virtù del problema accusato dopo il contrasto. Fin qui due reti per l’argentino, poco dopo l’ingresso da esordidente nella sfida contro il Verona del secondo turno.

OMNISPORT | 18-09-2021 19:28