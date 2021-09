Inter-Bologna, Mihajlovic deluso: "Noi abbiamo giocato, loro hanno segnato"

Pesantissima sconfitta del Bologna di Mihajlovic nel quarto turno di Serie A. 6-1 per i felsinei al Meazza: goleada dell’Inter, che ha sfruttato praticamente tutte le occasioni capitate sui piedi di Barella, Dzeko, Lautaro Martinez e compagnia.

Dopo un buon avvio, con sette punti nelle prime tre gare, il Bologna subisce non solo il primo k.o della sua stagione, ma lo fa in una maniera decisamente non attesa. Un brutto stop, in attesa dell’infrasettimanale del quinto turno contro il Genoa.

Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato così la gara persa contro l’Inter:

“La partita è finita nel primo tempo. Noi abbiamo giocato, loro hanno fatto goal. Il primo e terzo goal sono stati su due rimpalli favorevoli per loro”. Troppo facili le due reti, magari se avessimo pareggiato chissà come sarebbe finito. Il calcio non si fa con i ma o i se, nella ripresa ci siamo disuniti. Abbiamo perso quella solidità che abbiamo avuto nelle ultime due partite. L’Inter ha fatto il suo dovere, poteva farne anche dieci. Mi dispiace per la squadra, è una bella batosta”. Quando giochi contro l’Inter ogni sbaglio devi pagarlo. Nel primo tempo, nonostante perdessimo 3-0, era abbastanza soddisfatto per come avevamo giocato. Loro avevano segnato su tre episodi, un calcio d’angolo e un rimpallo. Ora cerchiamo di ripartire, dobbiamo tornare umili”.

Ora, come detto, la gara contro il Genoa, reduce dal k.o contro la Fiorentina. Per entrambe un infrasettimanale in cui poter ripartire e dimenticare la deludente quarta giornata di Serie A.

OMNISPORT | 18-09-2021 21:39