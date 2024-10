Inter, Bonolis spiega perché tutti odiano la Juve: io però non ce l’ho con loro

Lo showman romano di fede nerazzurra non perde occasione per spiegare il risentimento di tanti tifosi nei confronti della Vecchia Signora

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sule interviste ai grandi protagonisti

Dai siparietti di ‘Avanti un altro’, con i suoi concorrenti tifosi della Juventus, allo scontro televisivo con Giampiero Mughini: da sempre Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo italiano, è schierato a favore dei nerazzurri per il suo tifo e fede calcistica e sente la fortissima rivalità con i bianconeri. In un’intervista a Radio Sei, il presentatore di Mediaset, ha però chiarito il perché la Vecchia Signora sia così ‘odiata’, sportivamente parlando, dalle altre tifoserie rivali italiane.

Bonolis ad ‘Avanti un altro’, gesto dell’ombrello al tifoso juventino

Spesso si fa prendere la mano dall’euforia della diretta televisiva. A volte anche incontenibile e fuori da ogni schema del piccolo schermo. In una puntata del suo game ‘Avanti un altro’ su Canale 5, è passato alla storia un suo sfottò ad un concorrente eliminato, tifoso juventino, cui il conduttore ‘dedicò’ il gesto dell’ombrello all’uscita dallo studio televisivo.

Bonolis e lo storico dibattito televisivo con Mughini a Pressing

La lista di “precedenti” per Bonolis è lunga. Il noto scrittore Giampiero Mughini, collegato in diretta tv a Pressing con Paolo Bonolis al suo fianco, disse per provocare i tifosi nerazzurri che all’Università aveva dedicato meno tempo ai suoi studi letterali che alla disamina di 4 ‘partitine’ dell’Inter.

Bonolis rispose immediatamente alla provocazione: “Io all’Università di Giurisprudenza ho studiato sia Diritto Civile che Penale, quindi parliamo della Juventus”. Una risposta che scatenò gli animi dei tifosi juventini che sui social.

Bonolis lancia una frecciata alla Juventus

Ed eccoci a oggi. Alla domanda posta a Bonolis, su chi sentisse come squadra di più la rivalità sportiva è arrivata una risposta secca: “Con la Juventus sicuramente. Il Milan vinceva tutto perché aveva una grande squadra, la Juve ha vinto tanto perché ha avuto grandi squadre ma ha vinto anche quando non le aveva e questo ha creato dei disturbi. Quindi posso capire il risentimento di alcuni, anche se io non ce l’ho con la Juve”.

Bonolis e il dissing ai tifosi milanisti sul derby vinto

Inevitabile poi un commento di Bonolis anche sull’Inter e lo sfottò ai milanisti per il derby perso dai nerazzurri: “Ci sono stati un paio di stop, anche dovuti al mercato estivo che hanno fatto sì che la preparazione fosse differenziata. Non ho gradito i pareggi con Genoa e Monza, invece per il derby perso nulla da eccepire dopo averne vinti sei. Firmerei per replicare una serie così.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Non so se l’Inter sia più focalizzata sulla Champions, però è umano. Sta alla psicologia dell’allenatore e alla professionalità di chi investe che quando si chiude un capitolo ne va aperto un altro e se è peggiore del primo la colpa è di chi scrive”.