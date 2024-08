Inter, lo sfogo di Bonolis: “Non lo vuole nessuno, nemmeno come portachiavi”

Il condotture televisivo, tifoso vip dei nerazzurri, senza peli sulla lingua nel corso di un collegamento con Radio Sportiva: cosa ha detto

Senza peli sulla lingua: Paolo Bonolis, tifoso vip dell’Inter, è stato protagonista di una lunga chiacchierata sulla sua squadra del cuore nel corso di un collegamento con Radio Sportiva. Dal pre-campionato dei campioni d’Italia a una serie di commenti sul calciomercato: il celebre conduttore televisivo non ha usato giri di parole per esprimere la sua opinione da osservatore esterno delle sorti del club meneghino.

Bonolis promuove l’acquisto di Taremi

Bonolis ha esordito partendo dalle prime sensazioni in vista della nuova stagione: “È un periodo di preparazione più che altro atletica, sono state fatte delle amichevoli con una squadra ridotta”. Poi si è soffermato sui singoli: “Taremi si sta inserendo molto bene, è un giocatore di livello, ha fatto bene ovunque è andato, non vedo perché debba fare male da noi. Si è infortunato leggermente, ci vorrà un po’ di tempo per riaverlo a disposizione”.

Bonolis ironizza su Correa

Capitolo attacco: “Al momento, i dirigenti non riescono a liberarsi del peso economico importante di Arnautovic perché ha gli anni che ha, mentre Correa non lo vuole nessuno neanche come portachiavi: c’è un problema con questi due giocatori. In più Satriano sembra non voglia tornare al Brest, quindi è tutto bloccato. Taremi, Lautaro e Thuram sono una garanzia; se il quarto fosse Gudmundsson, sarebbe meglio”.

Bonolis sulla lotta scudetto

Le concorrenti per lo scudetto: “L’Inter è favorita ma il Napoli di Conte non ha le Coppe, quindi è difficile non considerarla in corsa fino alla fine. La Juve si sta costruendo bene, la Roma sta lavorando con perizia, il Milan sta facendo bene nelle amichevoli con la guida di Fonseca. Potrebbe essere un campionato meno a senso unico dello scorso: dipenderà da quanto l’Inter si possa sentire appagata. Non credo lo sia, ma ci sta dover fare delle scelte. L’anno scorso furono fatte scelte a sfavore della Champions. Non so chi vincerà alla fine: non sono un mago”.

Bonolis su Lautaro e le chance di vincere il Pallone d’Oro

Lautaro e le chance di vincere il Pallone d’Oro: “Lautaro potrebbe vincerlo, perché no? Ha vinto tanto. Per esempio, l’anno scorso valutavo giocatori tipo Rodri come fondamentali nei meccanismi di un trionfo. Però viene premiato sempre quello che fa gol, quindi se il meccanismo è questo qui alla fine della fiera sarà premiato lui. Se lo merita, per l’amor di Dio, ma certe volte mi piacerebbe venissero presi in considerazione anche altri giocatori”.