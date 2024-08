Bisseck salva l'Inter all'ultimo respiro: Piccinini fa sognare il Pisa fino al 96' nel derby degli Inzaghi

Gli uomini di Simone Inzaghi hanno pareggiato nel quarto test precampionato contro la squadra allenata da suo fratello Filippo

Sarà pure calcio d’agosto, ma il Pisa ha rischiato di goderselo: l’Inter campione d’Italia è riuscita a pareggiare al 96′ il gol di Piccinini al 46′ del primo tempo. Sconfitta sfiorata che qualche strascico di commenti se lo porterà dietro, quella che stava per maturare per gli uomini di Simone Inzaghi nella quarta amichevole precampionato: è coincisa con un match dal sapore di anni ottanta.

Pisa-Inter, sorrisi e abbracci tra gli Inzaghi: Simone batte Pippo

Grandi abbracci, sorrisi a trentadue denti e la voglia di sfidarsi coi loro 3-5-2. Che Simone e Filippo Inzaghi si vogliano un gran bene non lo si scopre di certo stasera, ma lo hanno ricordato con la spontaneità con cui si sono accomodati insieme in panchina durante il riscaldamento: prima del (quasi) sgambetto di SuperPippo a Simone. Vai a fidarti dei fratelli!

Pisa-Inter, il racconto del match

Davanti a diecimila spettatori, è tornata una sfida che mancava da ben 27 anni: una vita fa contro i toscani arrivò il primo gol in gara ufficiale con l’Inter di Ronaldo. Il Pisa è partito subito forte affacciandosi dalle parti di Martinez con un tiro di Tramoni. Moreo ha tenuto costantemente impegnata la retroguardia di Simone Inzaghi.

Salcedo e Zielinski hanno provato a scuotere i campioni d’Italia ma il Pisa ha continuato a meritarsi gli applausi della sua gente con un atteggiamento spavaldo e propositivo. Kamate è stato una delle poche note liete della prima parte di gara sul versante degli ospiti: dinamico e vivace sulla fascia destra. La prima palla-gol della serata per l’Inter è stata confezionata sull’asse Barella-Carlos Augusto: tutto solo in area, il suo colpo di testa è stato deviato da Semper in calcio d’angolo con un gran riflesso.

Lo stesso Carlos Augusto è stato suo malgrado protagonista del fallo che ha causato l’infortunio a un ginocchio di Esteves, costretto a uscire in barella prima di tornare ad affacciarsi dalle parti di Semper. Correa ha provato a giocarsi le sue chance non riuscendo a trovare gloria e al primo minuto di recupero della ripresa è arrivato il gol di Piccinini: calcio d’angolo, colpo di tacco di Moreo, palo e tap-in risolutivo del giocatore del Pisa: in vantaggio al riposo in maniera inattesa.

Nella ripresa via alla girandola delle sostituzioni. All’ora di gioco palo di Frattesi e tiro dello stesso Frattesi murato da Caracciolo. Bisseck ha poi sciupato la chance del pari a due passi davanti a Nicolas, che ha salvato due volte su Mkhitaryan. Touré ha sfiorato il colpo del ko centrando un palo. L’Inter ha provato fino alla fine a rendersi pericolosa e ha riacciuffato il pari in extremis: Bisseck il più lesto di tutti a ribadire in rete un palla vangante su sviluppi di una punizione calciata da Calhanoglu.

Inter, top e flop

Frattesi 6.5: Entra col piglio giusto rendendosi pericoloso in più di una circostanza: palo e gol sfiorato. In forma.

Entra col piglio giusto rendendosi pericoloso in più di una circostanza: palo e gol sfiorato. In forma. Barella 6.5: Dai suoi piedi partono le migliori iniziative dell’Inter. Come sempre.

Dai suoi piedi partono le migliori iniziative dell’Inter. Come sempre. Carlos Augusto 6: Pericoloso in più di una circostanza. Si trova a meraviglia con Barella.

Pericoloso in più di una circostanza. Si trova a meraviglia con Barella. Bisseck 6: Sciupa il gol del pari nella ripresa. In difficoltà sulle sortite offensive del Pisa. Riacciuffa i toscani all’ultimo respiro.

Sciupa il gol del pari nella ripresa. In difficoltà sulle sortite offensive del Pisa. Riacciuffa i toscani all’ultimo respiro. Correa 5: Continua a essere un oggetto misterioso.

Pisa, top e flop

Piccinini 7: Un gol ai campioni d’Italia. Sarà pure un’amichevole, ma resterà una serata da ricordare.

Un gol ai campioni d’Italia. Sarà pure un’amichevole, ma resterà una serata da ricordare. Semper 7: Decisivo su Carlos Augusto nel primo tempo. Determinante per tenere inviolata la porta del suo Pisa: un paio di grande parata su Semper.

Decisivo su Carlos Augusto nel primo tempo. Determinante per tenere inviolata la porta del suo Pisa: un paio di grande parata su Semper. Moreo 6.5: Una spina nel fianco per la difesa dell’Inter.

Una spina nel fianco per la difesa dell’Inter. Esteves 6.5: Mezzo voto più di incoraggiamento, sperando che il suo infortunio sia meno grave di quando potrebbe sembrare.

Mezzo voto più di incoraggiamento, sperando che il suo infortunio sia meno grave di quando potrebbe sembrare. Mlakar 5.5: Gli manca un pizzico di cinismo per far male all’Inter dopo aver creato i giusti presupposti.

Pisa-Inter, il tabellino

PISA-INTER 1-1

MARCATORI: pt 46′ Piccinini, 51′ Bisseck.

PISA (3-5-2): Semper (46′ Nicolas); Calabresi (67′ Angori), Caracciolo (79′ Primasso), Canestrelli (81′ Coppola); Esteves (35′ Touré), Piccinini (79′ Giani), Marin, Beruatto (67′ Vignato); Tramoni (67′ Rus), Mlakar (67′ Jevsenak); Moreo (67′ Bonfanti). A disp.: Sala, Trdan, 27 Raychev, Tosi. All.: Filippo Inzaghi.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi (46′ Bastoni), Fontanarosa (46′ Dimarco); Kamate (46′ Darmian), Barella (84′ Quieto), Mkhitaryan, Zielinski (62′ Calhanoglu), Carlos Augusto; Correa (62′ Arnautovic), Salcedo (46′ Frattesi). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Asllani, Aidoo, Berenbruch, Motta. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Crezzini.

NOTE: Spettatori: 10mila circa. Angoli: 4-7. Recupero: pt 2′, st 6′.