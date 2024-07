Inter, Lautaro da pallone d'oro: Trevisani finisce nel mirino dei tifosi

Il Toro decisivo in coppa America dopo stagione da sogno in cui ha vinto tre titoli, si scatena il web ricordando parole del giornalista di Mediaset

Ora arriveranno le meritate vacanze ma per Lautaro quella che si è chiusa poco dopo le 6 di questa mattina (ora italiana) è stata la stagione della definitiva consacrazione a livello mondiale. Il gol segnato al 110′ nella finale di Coppa America con la Colombia è valso il bis all’Argentina nel trofeo e la ciliegina su una torta golosa per il Toro con i tifosi interisti e sudamericani accomunati dalla Lautaro-Mania.

I numeri di Lautaro con l’Argentina

In questa coppa America Lautaro è stato protagonista assoluto pur non essendo titolare, visto che Scaloni gli ha preferito sempre Alvarez (tranne in una gara quando Messi era out per infortunio). Spaventosi i suoi numeri: 221′ giocati con 5 gol: ua rete ogni 44′ che lo ha portato all’ottavo posto nella classifica dei bomber con 29 gol dietro Messi (109), Batistuta (54), Aguero (42), Crespo (35), Maradona (32), Higuain (31) e Di Maria (30).

I titoli vinti da Lautaro in questa stagione

Cinquantaquattro (44 in maglia nerazzurra, 10 con quella albiceleste) partite condite da trentacinque (27 con l’Inter, 8 con l’Argentina) gol e otto (sette più uno) assist: la lunghissima stagione di Lautaro Martinez lo ha definitivamente elevato tra i top nel suo ruolo, un salto di qualità che era stato evidente già l’anno scorso. Stavolta però i titoli sono tanti: Scudetto e Supercoppa italiana con l’Inter, Coppa America, miglior giocatore della serie A e capocannoniere in campionato e coppa America. Numeri che ne fanno un potenziale Pallone d’oro anche se l’impresa appare difficile per la concorrenza di Rodri (campione d’Europa con la Spagna e stella del City), Vinicius che ha vinto la Champions col Real così come Bellingham argento a Euro2024.

Gli interisti ricordano parole di Trevisani

Sul web intanto è il tripudio per i tifosi dell’Inter che hanno messo nel mirino anche Ricky Trevisani. Il giornalista di Mediaset poco più di due mesi fa aveva detto: “Quanto vale Lautaro? Qui occorre vedere, perché c’è da considerare se vale solo la stagione in cui ti fa il capocannoniere in Serie A o anche il fatto che vada al Mondiale a fare il portaborracce? Eh, perché sennò vale tutto”, scatenando anche la risposta acida del Toro.

Fioccano le reazioni sui social: “Trevisani, questa è la stagione di Lautaro, giocatore di 27 anni già top10 all time Inter e Argentina. Ma basta un Mondiale giocato con le infiltrazioni per diventare portaborracce perché i gol in CL ad Anfield, CampNou, Madrid, Dortmund, Derby non contano. Portaborracce” e poi: “Lautaro vincitore e capocannoniere della Coppa America, gol in finale decisivo, non male per essere un porta borracce“, oppure: “Comunque hanno ragione gli espertoni, i rosiconi, i gobbi e i macachi… Lautaro Martinez non è così forte e l’Inter ha un problema in attacco… proprio vero…un Lautaro è poco, CE NE VORREBBERO DUE. Il Capitano capocannoniere in Serie A e Copa America!” e anche: “Il Migliore, parlate ora: dopo il Mondiale fatto da infortunato, ora la Copa America da FENOMENO. Il nostro capitano” e ancora: “Da quando Ricky Trevisani ha detto che in Nazionale non era decisivo, ha iniziato a segnare a tutte le giornate”

C’è chi scrive: “Lautaro è nella TOP 3 mondiale, senza se e senza ma. Chi non lo ammette è perché gioca nell’Internazionale Milano” e poi: “Quindi il toro Lautaro Javier Martinez da Bahia Blanca ha segnato pure in finale portando la coppa America in Argentina?” e ancora: “Poi con calma mi spiegate perchè Lautaro non può vincere il pallone d’oro“, oppure: “Se l’hanno fatto vincere a Messi 2 anni fa il pallone d’oro, per aver vinto la Coppa America,non capisco perché non dovrebbe vincerlo anche lui, ha praticamente trascinato l’Argentina segnando pure in finale”.

Il web è scatenato: “Questa prestazione lo deve annoverare tra i favoriti per la vittoria al pallone d’oro” e poi: “Son contento per lui, dopo tutto quello che si è sentito dire dopo il mondiale giocato da infortunato si meritava una Copa America del genere e di essere decisivo nella finale” e anche: “Non segna gol decisivi il portaborracce cit.Trevisani” e infine: “Trevisani dove sei??”.