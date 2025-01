Quel filo rosso che porta Juma Bah verso l'Inter, il ruolo di Ronaldo il Fenomeno e il nodo clausola Valladolid

L'Inter cerca il gioiello della difesa del club spagnolo e potrebbe chiudere molto presto, se fosse confermata l'indiscrezione riportata dal portale Africafoot

Dell’interesse dell’Inter nei suoi riguardi si vocifera dall’avvio di questa finestra di mercato. E non solo per l’evidenza che scaturisce dalla qualità, dalla potenza fisica (componente non secondaria per caso e ruolo) e dall’intreccio avvincente con Ronaldo il Fenomeno. Quel Ronaldo, che sui documenti figura come Ronaldo Luis Nazario da Lima.

Juma Bah, sierraleonese di origine, diciottenne di belle speranze calcistiche che indossa oggi la maglia del Valladolid sarebbe entrato nell’archivio dei talenti da seguire per via delle sue indubbie virtù e dell’investitura ricevuta da un mito assoluto del calcio brasiliano e della storia nerazzurra che ha vincolato l’uomo e il calciatore all’era Moratti.

Il futuro all’Inter di Juma Bah

L’ultima notizia che riguarda Bah giunge da una fonte riservata del portale Africafoot che ha raggiunto una fonte interna alla sua agenzia di procura, la Global Soccer Management, che ha spiegato che la volontà dell’Inter è assai concreta.

“Al momento l’Inter è quella che ha mostrato maggiore interesse e si sta muovendo velocemente, essendo anche disposta a pagare la cifra richiesta di 15 milioni di euro (anche se FcInterNews afferma che la cifra si aggira sui 6 milioni di euro, clausola nettamente più modesta), perché crede che la cifra potrebbe moltiplicarsi entro giugno”.

A favorire l’operazione sarebbe anche il ruolo di una figura gigantesca, nell’epopea interista. Di mezzo ci sarebbe Ronaldo, perché in procinto di cedere il club di cui è tesserato il difensore del quale avrebbe parlato con l’Inter, club con cui ha mantenuto ottimi rapporti in virtù del passato e anche del presente che lo vede proiettato verso la presidenza della Federazione brasiliana, che impone delle scelte. Opzioni non derogabili e che investono anche il Valladolid. Da qui il link tra Ronaldo, Inter e Juma Bah.

Juam Bah, dalla Sierra Leone alla Spagna

Ragazzo intrigante, Bah è nato l’11 aprile 2006 a Freetown, in Sierra Leone, ed è un difensore centrale di 1,95 m che attualmente gioca per il Real Valladolid Promesas, in prestito dall’AIK Freetong.

Secondo le informazioni che riguardano il centrale e i media iberici, nelle intenzioni del club spagnolo ci sarebbe stato il riscatto con il cartellino del calciatore che verrà acquisito dal club il cui azionista di maggioranza è ancora oggi Ronaldo, salva diversa proposta da parte dell’Inter appunto. La clausola lo consentirebbe, l’ingaggio pure. E i favori di un grande ex che ha mantenuto, per affetto e virtù, ottime relazioni anche con l’attuale dirigenza, e Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Potenza fisica e qualità

Un difensore simile a Simone Inzaghi sarebbe funzionale, utile e di prospettiva. Con una altezza che sfiora i due metri, la sua indubbia potenza fisica è particolarmente forte negli scontri aerei, ha una solidità che rassicura al centro della difesa

Nonostante la giovane età (risulterebbe nato nel 2006), ha già mostrato una notevole maturità tattica, una buona capacità di anticipare e sicurezza nel possesso palla. In Spagna si sta dimostrando efficiente, nonostante la stagione non esaltante della squadra che Ronaldo pare intenzionato a voler vendere, qualora la sua ambizione politica oltre che sportiva muti in un piano effettivo di azione.