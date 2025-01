Inter, Thuram e Pavard le buone notizie dopo la beffa in Supercoppa: ma Calhanoglu e De Vrij preoccupano

Dopo la rimonta subita dal Milan in Supercoppa per l'Inter è tempo di pensare alla sfida di Serie A col Venezia, dove potrebbero rivedersi Thuram e Pavard, ma non Cahlanoglu

L’Inter vuole subito mettersi alle spalle la cocente sconfitta in Supercoppa italiana contro il Milan, secondo derby stagionale perso allo scadere per i nerazzurri, e per farlo tornerà a concentrarsi sull’obiettivo campionato che vedrà la squadra meneghina tornare in campo domenica12 gennaio contro il Venezia.

In vista della sfida contro i lagunari è tempo di fare un po’ il punto sulla situazione infortuni in casa Inter, che dovrebbe recuperare i francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard, ma che rischia di perdere altre due pedine cruciali come Hakan Calhanoglu e Stefan De Vrij.

Sensazioni positive per Thuram e Pavard

Le buone notizie il giorno dopo la disfatta contro il Milan in Supercoppa italiana in casa Inter arrivano da Marcus Thuram e Benjamin Pavard. L’attaccante transalpino, che era stato tenuto a riposo nel derby a livello precauzionale dopo l’infortunio rimediato in semifinale contro l’Atalanta, dovrebbe tornare disponibile per la trasferta col Venezia, così come il difensore francese, che in questi giorni era rimasto in Italia proprio per provare a recuperare il prima possibile.

Due buone notizie per Simone Inzaghi, che dovrebbe così ritrovare il miglior marcatore stagionale e un’alternativa in difesa dove ultimamente hanno giocato quasi sempre gli stessi senza possibilità di riposarsi.

Calhanolgu e De Vrij i nuovi infortunati

Chi invece ha vissuto una vera e propria giornata sfortunata ieri è stato l’ex della partita Hakan Calhanoglu, costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo per un problema all’adduttore. Fortunatamente non si tratta di una ricaduta alla gamba sinistra, già colpita due volte dallo stesso problema in stagione, ma alla destra. Nonostante questa “buona notizia” la sua presenza col Venezia appare difficile, ma per avere certezze a riguardo sarà necessario aspettare l’esito degli esami.

Fortunatamente per l’Inter sembra meno serio invece il problema accusato contro il Milan da Stefan De Vrij, uscito per un problema al flessore come rivelato da Inzaghi nel post partita. Anche qui regna un po’ d’incertezza, anche se fortunatamente sembra che si trattasse semplicemente di crampi.

Acerbi in dubbio, Bisseck e Correa non al meglio

Nei prossimi giorni si dovrebbero scoprire anche le condizioni di Francesco Acerbi, rimasto anche lui come Pavard a Milano per recuperare, il quale spera di poter finalmente tornare tra i convocati per il Venezia. Non sono al meglio nemmeno Joaquin Correa e Yann Bisseck, che in caso di rientro del difensore francese potrebbe però rifiatare.