Inter, Capuano: Ecco prima vittima dei problemi di Suning

Nessuno ad oggi può dire con certezza cosa accadrà all’Inter alla luce del dietrofront di Suning che, dopo aver liquidato lo Jiangsu in Cina, sfoglia la margherita sul club nerazzurro indeciso tra vendere o cercare nuovi soci ma che la preoccupazione in casa Inter sia reale lo testimoniano anche le parole di dirigenti e allenatore che si stanno tappando le orecchie per isolare la squadra e portarla allo scudetto. C’è chi teme un ridimensionamento già a partire dalla prossima stagione, con la cessione dei pezzi forti ma per Giovanni Capuano una conseguenza c’è già.

Capuano teme che non si farà più nuovo stadio

Il giornalista di Panorama scrive su twitter: “Come ampiamente prevedibile la prima vittima dei problemi di Suning nella gestione Inter rischia di essere il progetto per il nuovo San Siro. Di rinvio in rinvio, Milano si avvia a non avere uno stadio di nuova generazione nemmeno in questo decennio”.

I tifosi replicano sui social

Numerose le reazioni sui social: “Sempre pronto a fare polemica con l’Inter… Milano poi non è Torino, dove una squadra bianconera si è costruita uno Stadio a pochi soldi. Ma questo non lo avete mai detto” o anche: “seeeee adesso è colpa di Suning. Non lo faranno mai lo stadio nuovo, come a Roma o Firenze e come in altre grandi città italiane” oppure: “Penso che per Suning lo stadio dell’inter sia all’ultimo posto nella scala dei problemi”. Infine la chiosa: “Peccato che non è colpa di Suning ma è la giunta uscente di Milano che preferisce lasciare la patata bollente di decidere sul nuovo stadio alla nuova giunta e questo indipendentemente da chi sarà il proprietario dell’Inter”.

SPORTEVAI | 11-03-2021 11:03