Inter, Suning: "Cerchiamo nuovi partner"

Le voci che circolano insistentemente sulla cessione dell?inter generano confusione e spesso si rincorrono inesattezze che si amplificano con il passare del tempo. Per questo motivo, Suning ha fatto chiarezza sul presente e sul futuro della società.

In un comunicato ufficiale inserito nella semestrale diffusa oggi da Suning, l’azienda ha fatto chiarezza sulle proprie intenzioni. Assicurando sostegno massimo al club nerazzurro, ma continuando a cercare soci. “Sebbene Suning abbia confermato il proprio impegno nel supporto finanziario del club, con o senza ulteriore aiuto, è anche ragionevole e prudente guardare verso l’esterno. Per questo ha nominato consulenti e advisor in Asia per trovare dei partner adatti, attraverso un’iniezione di capitale o altro. I colloqui con i principali potenziali partner a riguardo rimangono costanti”.

In campo i nerazzurri stanno vivendo uno dei migliori momenti della stagione, dopo la vittoria nel derby che ha proiettato la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica.

OMNISPORT | 26-02-2021 15:20