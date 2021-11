Inter, caso Dzeko: dalla Bosnia duro attacco a Simone Inzaghi

10-11-2021 19:19

L’Inter continua a essere in ansia per Edin Dzeko, sostituito domenica nelle fasi finali del derby contro il Milan per un risentimento muscolare ma che è stato convocato nella sua nazionale, quella della Bosnia Erzegovina, per gli impegni casalinghi delle qualificazioni mondiali.

Inter, cresce la preoccupazione per Dzeko

La diagnosi che riguarda il bomber interista, che è stato sottoposto a risonanza magnetica in patria, pur essendo abbastanza fumosa ha escluso lesioni muscolari, pertanto il calciatore non lascerà il ritiro della Bosnia. Naturalmente l’Inter e il tecnico Simone Inzaghi si sono detti molto preoccupati per le condizioni del loro attaccante, tanto da affermare di sperare che potesse rientrare in anticipo in Italia e che, vista anche la non più giovanissima età, 35 anni, non si affatichi ulteriormente con le partite di qualificazioni mondiali della sua nazionale.

Il vice ct della Bosnia attacca duramente Inzaghi

Ma oggi in conferenza stampa il vice commissario tecnico della Bosnia Elvir Rahimic ha attaccato il tecnico dei campioni d’Italia ribadendo che Dzeko, se sta bene, scenderà in campo: “Le parole di Simone Inzaghi? Le abbiamo lette. Lui vorrebbe che non rischiassimo il giocatore in queste due gare. Ma sono stupidaggini. Se Dzeko sarà pronto, di sicuro giocherà. Per ora c’è ancora la possibilità che giochi. La ripresa sta andando alla grande e crediamo che possa giocare. Gli altri calciatori lavorano al massimo. La cosa più importante è che siano pronti e l’atmosfera è di alto livello. Lavoriamo ogni giorno per preparare al meglio la squadra in vista delle prossime partite”.

I prossimi impegni di Dzeko con Bosnia e Inter

Le prossime partite della Bosnia in cui, a questo punto quasi sicuramente, sarà impiegato Dzeko, si giocheranno, entrambe in casa a Zenica, alle 15 di sabato 13 novembre contro la Finlandia e alle 20,45 di martedì 16 contro l’Ucraina. Il prossimo impegno dell’Inter invece è il big match di domenica 21 novembre a San Siro contro il Napoli e la situazione dell’attacco interista non sarà certo l’ideale: oltre a Dzeko, anche Lautaro Martinez e Joaquin Correa con l’Argentina e Alexis Sanchez col Cile saranno impegnati in partite importanti per le qualificazioni mondiali della zona sudamericana e torneranno alla Pinetina dovendo smaltirne le fatiche in pochi giorni.

OMNISPORT