Inter, c'è una deadline per l'ingaggio di Milenkovic

L’Inter continua a essere alla ricerca di un difensore dopo aver perso Gleison Bremer del Torino, andato alla Juventus per circa 49 milioni di euro bonus compresi. Al momento per la retroguardia nerazzurra si fanno molti nomi, ma il favorito sembra essere Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi, però, la Fiorentina ha fissato per il 6 agosto la deadline per effettuare operazioni in uscita. Dunque i nerazzurri hanno ancora poco tempo per accaparrarsi il classe 1997, o vedranno sfumare anche questo obiettivo.

