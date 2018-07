Inter-Chelsea, gol, rigori e mercato a Nizza

Termina in parità il debutto dell’Inter all’International Champions Cup 2018. A Nizza la squadra di Spalletti impatta 1-1 con il Chelsea di Maurizio Sarri, che ha poi la meglio ai rigori per 6-5 a causa dell’errore di Milan Skriniar, l’unico a sbagliare il tentativo di trasformazione dagli undici metri. Buone comunque le indicazioni per il tecnico dei nerazzurri, che ha riprovato la convivenza tra Martinez e Icardi dovendo però rinviare il ritorno di Nainggolan, in panchina ancora acciaccato.

Dall’altra parte i giocatori del Chelsea sembrano aver già appreso il verbo di Sarri: la partenza dei blues è infatti all’insegna di un pressing molto intenso, così il vantaggio arriva già dopo otto minuti con Pedro, che approfitta di un doppio errore in fase difensiva di Candreva. Il ritmo del Chelsea non dà respiro all’Inter, che inizia a farsi vedere solo dopo la mezz’ora, sfiorando con Politano al termine di una bella azione in velocità de Vrij-Candreva-Icardi. Pareggio che arriverà al 4’ della ripresa con Gagliardini, bravo nell’inserimento al termine di un rapido contropiede. Più Inter che Chelsea nella ripresa, allo scadere Caballero salva su Martinez, poi l’epilogo ai rigori. A margine, si è parlato anche di mercato: il Chelsea punta infatti su Matias Vecino, allenato da Sarri ad Empoli. L'uruguaiano potrebbe liberare il posto all'arrivo di Arturo Vidal

SPORTAL.IT | 28-07-2018 22:20