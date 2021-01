Inter, Conte dopo la qualificazione: "Energia allo stato puro"

Importante e sofferta vittoria, quella che l’Inter ha maturato contro la Fiorentina dopo una lunghissima partita, culminata con il goal di Romelu Lukaku ai supplementari.

Antonio Conte nel post-partita ha parlato ai microfoni di ‘Inter TV’, spiegando il significato di questa vittoria. “Una qualificazione che poteva anche arrivare nei novanta minuti regolamentari, ma va bene così. I ragazzi hanno disputato 120 minuti con buon ritmo, intensità e organizzazione. Sono soddisfatto. I ragazzi che alleno sono seri, hanno a cuore l’Inter. Sono contento anche di giocatori come Ranocchia e Kolarov che hanno giocato poco fino a qui”.

L’allenatore dell’Inter commenta anche un presunto dispendio di energie fisiche in vista del Derby d’Italia contro la Juventus in Serie A. “C’è un aspetto positivo, il fatto di passare il turno su un campo difficile come quello di Firenze. Quando vinci è energia che ti ricarica. Era importante qualificarci e questa è energia allo stato puro. La partita contro la Juventus è una partita che dà stimoli, misura le nostre ambizioni e adesso recuperiamo e cerchiamo di prepararla al meglio”.

Infine, Conte racconta lo stato di forma di alcuni giocatori dell’Inter. “De Vrij, Barella, Brozovic venivano da un tour de force importante, Lukaku sta cercando di smaltire un problemino, si era allenato a parte negli ultimi giorni, Hakimi ieri aveva 38 di febbre. E nonostante questo abbiamo messo in campo una grande formazione per portare a casa l’obiettivo”.

