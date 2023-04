L'attaccante argentino sarebbe finito nel mirino dell'Everton

10-04-2023 12:53

Possibile futuro in Premier League per Joaquin Correa: l’attaccante argentino è finito nel mirino dell’Everton, che potrebbe fare la sua offerta in estate per accaparrarselo per la prossima stagione.

Correa, protagonista di un’esperienza negativa all’Inter, è destinato a lasciare Milano a prescindere dal futuro di Simone Inzaghi. Sulle sue tracce in passato c’erano anche Siviglia e West Ham, che non si sono fatte avanti nel mercato invernale.