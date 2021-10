Inter, ct Cile: "Sanchez è arrabbiato"

Alexis Sanchez è stato uno dei protagonisti del match vinto per 2-0 dal Cile contro il Paraguay. Al termine della partita Martin Lasarte, ct della Roja, lo ha esaltato: “Il secondo tempo di Alexis mi è sembrato straordinario, mi è sembrato l’Alexis di sempre”.

Secondo Lasarte, Sanchez era motivato dopo le ultime esclusioni all’Inter: “Sicuramente è arrabbiato perché vuole sempre di più. La settimana scorsa ho sentito persone che dicevano che non avesse minuti nelle gambe e non fosse in condizione”.

OMNISPORT | 11-10-2021 10:08