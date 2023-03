Inter, De Bruyne: "Si parla tanto di Ibrahimovic, ma Lukaku fa le stesse cose"

Il giocatore del Manchester City: "Finché creiamo occasioni per lui, segnerà".

26-03-2023 15:07

Dopo la tripletta di Lukaku contro la Svezia, De Bruyne ha elogiato così il suo compagno di nazionale: “Possiamo parlare molto di Ibrahimovic in modo molto positivo, di tutto quello che ha fatto durante la sua carriera. Queste sono cose incredibili. Ma Romelu fa le stesse cose e segna tanti gol. Finché giocherà a calcio, continuerà a segnare”.

“Dove può arrivare Lukaku? Dipende da quanto giocherà Romelu. Finché creiamo occasioni per lui, segnerà. Chi è fisicamente più forte tra Lukaku e Ibrahimovic? Non lo so. Non sono stato in grado di confrontarli in palestra”, ha concluso De Bruyne.