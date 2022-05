Inter, De Vrij al bivio: le mosse dei nerazzurri

24-05-2022 22:27

Il destino di Stefan De Vrij all’Inter rimane in bilico, ed è probabile che rimarrà tale almeno per le prossime settimane. Da mesi ormai si parla dell’olandese lontano da Milano ma, come scrive L’Interista, al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale.

L’ex Lazio sembra essere uno dei giocatori destinati a partire in caso di offerta congrua, in quanto i nerazzurri necessitano ancora di denaro sia per il mercato sia per migliorare la situazione finanziaria generale del club.

De Vrij, dal canto suo, se ne andrà solamente per accasarsi in un altro top club, pari o superiore all’Inter.