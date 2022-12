Inter, Dimarco: "Il ritiro è finito con una bella vittoria"

07-12-2022 21:03

L’Inter ha chiuso il ritiro di Malta con il successo in amichevole per 4-0 sugli austriaci del Salisburgo. Dopo la partita Federico Dimarco ha commentato così la prestazione dei suoi: “Il ritiro è andato bene, ci siamo allenati con temperature ottime. Abbiamo finito con una bella vittoria”.

Per Dimarco c’è stata così l’occasione di parlare già della sfida del 4 gennaio con il Napoli: “Lavoriamo per arrivarci al massimo”. Sugli altri nerazzurri al Mondiale ha invece detto: “Io spero che chi è lì vada più avanti possibile, che quando tornano siano in forma e pronti a ripartire forte”.