Inter, Dumfries: "Non vedo l'ora di iniziare"

L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries si è presentato ai canali tematici della società nerazzurra: “E’ una sensazione fantastica, sono contento di essere qui, nella squadra campione d’Italia. E’ una grande opportunità per me e sono felice di essere qui”.

“Agli Europei ho segnato due gol. Sono un esterno di difesa. Mi piace molto spingermi in avanti. Per questo penso che mi inserirò bene qui, perché la squadra gioca a cinque dietro, come fa anche la nazionale olandese. Quindi sì, mi piace attaccare, poi certo, il mio primo compito è quello di difendere, ma mi piace anche attaccare”.

“L’obiettivo è quello di disputare una buona stagione e di provare a vincere di nuovo il campionato. Poi vogliamo fare bene anche in Champions League. Spero di ritagliarmi il mio spazio, non vedo l’ora di iniziare”.

OMNISPORT | 16-08-2021 20:19