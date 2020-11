Inter, durissimo striscione della Curva Nord contro i giocatori

Quello dell’Inter non è stato l’inizio di stagione che in molti avevano pronosticato. La compagine nerazzurra infatti è incappata in prestazioni e risultati altalenanti in campionato e decisamente peggio sono andate le cose in Champions League, visto che nella fase a gironi sono sin qui stati appena due i punti raccolti in quattro uscite.

Se il cammino nella massima competizione continentale per club sembra quasi compromesso, la sfida in programma alle 15:00 contro Sassuolo rappresenta un primo piccolo spartiacque. Contro la squadra rivelazione di questa primissima fase della stagione, gli uomini di Conte saranno infatti chiamati a fare risultato per non veder aumentare il distacco dalle primissime in campionato.

A poche ore dall’inizio della sfida del Mapei Stadium, la Curva Nord ha esposto uno striscione eloquente con il quale ha invitato la squadra a rendere di più. “Quella maglia che tu indossi… va onorata!!! Tirate fuori i coglioni, o veniamo coi bastoni!!!”.

Non il più distensivo dei messaggi a pochi giorni dalla deludente sconfitta interna patita contro il Real Madrid.

OMNISPORT | 28-11-2020 13:23