Inter, è fatta per il primo colpo in difesa

I nerazzurri hanno messo le mani su un classe 2000 tedesco

16-06-2023 16:52

Primo colpo in arrivo in difesa per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri avrebbero chiuso la trattativa per l’arrivo di Yann Bisseck, tedesco di origini camerunesi classe 2000, che attualmente gioca all’Aarhus e nella nazionale Under 21 tedesca.

Il difensore teutonico, alto quasi due metri, ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro e può svolgere anche il ruolo di mediano. Lo riporta Spormediaset. Bisseck ha così commentato le voci: “Per me è una situazione completamente nuova. La maggior parte delle volte durante la finestra di mercato, mi chiedevo dove potessi andare, se ci fosse una buona opportunità per me. Ho dovuto spesso lottare per la mia carriera e per prendere piede nei miei club. Ora sembra che abbia l’imbarazzo della scelta”.