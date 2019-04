Inter, ecco l'extra-budget per Antonio Conte

Mentre in casa Inter tiene ancora banco il tormentone Mauro Icardi con il repentino dietrofront del tecnico Luciano Spalletti, che dopo lo sfogo di domenica sera ha annunciato martedì la convocazione del bomber argentino, la proprietà nerazzurra pensa già alla prossima stagione.

Secondo quanto riporta Tuttosport Suning ha chiesto ai main sponsor un budget extra per convincere un tecnico top a sedersi sulla panchina del Biscione: Antonio Conte è in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta. Gli sponsor avrebbero già dato il via libera per l'ex ct della Nazionale, favorito rispetto a José Mourinho per rilanciare il gruppo, come già fatto in passato all'inizio del ciclo juventino. In questi giorni Conte sta trattando con il Chelsea in tribunale la buonuscita dopo l'esonero della scorsa stagione.

Addio certo invece per Luciano Spalletti, che lascerà al termine del campionato in corso. Le difficoltà dimostrate nel gestire la questione Icardi e gli scarsi risultati della squadra sono alla base del quasi certo divorzio estivo del mister toscano. A frenarne l'addio solo il corrispettivo di 20 milioni di euro che Spalletti dovrebbe percepire fino alla scadenza naturale dell'accordo, ovvero giugno del 2021. "Mi pongo che ci vediamo anche il prossimo anno", ha sibilato l'ex allenatore della Roma a precisa domanda sul suo futuro.

Per quanto riguarda Icardi, l'ex tecnico dell'Inter Zaccheroni si è schierato con Spalletti: "Anch'io avrei fatto come Spalletti. Deve essere successo qualcosa di irreparabile. E mi sembra che la società sia arrivata a una situazione da cui non vedo come si possa uscire accontentando tutti. Cosa avrei fatto io ? Avrei voluto essere maggiormente coinvolto nella trattativa per riportare il giocatore dentro lo spogliatoio. L'allenatore ha fatto quel che avrei fatto anch'io".

SPORTAL.IT | 02-04-2019 16:20