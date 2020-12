Inter, ecco perchè Asamoah ha lasciato la squadra

In un’intervista a BBC Sport Africa, Kwadwo Asamoah ha spiegato i motivi per cui ha lasciato i nerazzurri. L’ex Juventus e Inter ha comunque lasciato un bel rircordo dalle parti di Appiano Gentile, se non altro per la sua disponibilità e professionalità.

Queste le sue parole: “All’inizio della mia terza stagione all’Inter, ho visto che le cose stavano via via peggiorando e la cosa migliore da fare è stata quella di concentrarmi su come continuare la mia carriera. Ero ancora legato ai nerazzurri da un contratto, ma volevo essere nel giusto con il club. Tutti all’Inter mi hanno sempre trattato bene, la società, i compagni, mi hanno sempre supportato. Sapevano che avrei sempre dato il massimo e che mi stavo allenando duramente, quindi quando ho spiegato loro la mia situazione, mi hanno compreso subito. Ci siamo messi d’accordo e mi hanno lasciato andare senza problemi. L’Italia è la mia seconda casa e quando penso alla mia carriera non posso far altro che pensare alla Serie A”

OMNISPORT | 19-12-2020 13:32