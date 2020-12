Inter, Eriksen "umiliato": le parole di Antonio Conte

Ancora una panchina per Christian Eriksen: questa volta, il centrocampista danese ha trovato spazio solo nei minuti conclusivi del match contro il Bologna, entrando in campo al 91′ a risultato pienamente acquisito. Al triplice fischio, l’ex Tottenham ha lasciato immediatamente il terreno di gioco mentre i compagni si abbracciavano a centrocampo.

Sui social e tra gli addetti ai lavori c’è chi parla di “umiliazione”, il tecnico dell’Inter Antonio Conte invece assicura che non ci sono problemi tra lui e il giocatore.

“Il rapporto è buonissimo, come con tutti. E non mi stanco di ripetere: tutto quello che faccio, è per il bene dell’Inter. Quando scelgo un giocatore, l’ultima cosa che guardo è la testa, chi è: faccio la valutazione dalla punta dei piedi al collo. Christian si sta impegnando ed è a disposizione”.

Il mister leccese ha poi commentato soddisfatto la partita: “Oggi eravamo determinati, attenti. I ragazzi sanno che devono tenere la soglia di attenzione sempre molto alta, perché in questo modo è difficile giocare contro di noi. Ma se molliamo un attimo, concediamo”.

Hakimi è stato il protagonista della serata: “Parliamo di un ragazzo che ha 20 anni, che ha fatto solo due esperienze. Ripeto: in Bundesliga si gioca un calcio meno tattico, ti studiano meno. Hakimi sta lavorando, ha capito anche un po’ la differenza di giocare qui in Italia. Lui deve lavorare, ha ampi margini di miglioramento ed è nella squadra giusta con l’allenatore giusto. Può diventare uno specialista in quel ruolo, uno dei più forti. Ma ribadisco: deve lavorare tanto. Queste prestazioni aumentano la fiducia come qualche errore in passato aveva fatto andare giù l’autostima”.

Il solito gol di Lukaku: “Io l’avevo definito un diamante grezzo quando era arrivato qui. Era arrivato dove era arrivato solo per qualità sue, mentre lavorandoci può diventare uno dei più forti al mondo. È sula buona strada, lui ha tutto: qualità fisiche, ha gamba a campo aperto. Tutto. Un giocatore di football americano. Ho insistito tanto, non solo all’Inter ma anche in precedenza. Da questo punto di vista è unico. E poi è umile, lavora tanto”.

OMNISPORT | 05-12-2020 23:35