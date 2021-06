Inter femminile, Rita Guarino è la nuova allenatrice

Non farà rumore come se si fosse trattato di un passaggio diretto nel settore maschile, ma quando un allenatore della Juventus passa all’Inter la notizia è sempre di quelle da copertina.

Pochi minuti dopo l’annuncio della rescissione del contratto che l’avrebbe legata alla Juventus fino al 2022, Rita Guarino è diventata uffiialmente la nuova guida tecnica dell’Inter femminile, che a propria volta nei giorni scorsi aveva annunciato la separazione da Attilio Sorbi.

A dare la notizia è stato lo stesso club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale.

“Rita, nata a Torino nel 1971, ha intrapreso la carriera da calciatrice dalla metà degli anni ‘80, vestendo tra le altre le maglie di Torres, Fiammamonza, Lazio e Foroni Verona. Attaccante molto prolifica, ha indossato la maglia della Nazionale italiana per oltre un decennio. Guarino fa il suo esordio in panchina nel 2015, con la Nazionale U17 femminile, per passare poi alla guida della Juventus dalla stagione 2017/18″.

Queste le prime parole di Guarino dopo la nomina: “Sarà molto stimolante questa nuova avventura, perché credo che un Club come l’Inter abbia grandi possibilità di crescita: per me è una sfida, perché significa mettersi completamente a disposizione per cercare, insieme alla Società, di crescere il più velocemente possibile”.

Attraverso l’ingaggio di Guarino, che alla guida della Juventus ha vinto gli ultimi quattro scudetti, l’Inter lancia quindi il guanto di sfida ai bianconeri e alle grandi del movimento, dopo due annate deludenti con un settimo ed un ottavo posto successive alla promozione in Serie A del 2019.

OMNISPORT | 17-06-2021 16:28