Inter, Ferri: "Sono tre i giocatori indispensabili"

21-02-2022 16:42

Dopo il brutto ko dell’Inter contro il Sassuolo, l’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri non ha nascosto la delusione per il calo della squadra di Inzaghi: “Sono sorpreso, penso sia stato il peggior primo tempo della stagione. Nel secondo tempo l’Inter ha provato a reagire, ma si è trovata di fronte un Sassuolo molto ben organizzato, che non ha dato modo alla squadra di Inzaghi di riacciuffare il risultato”.

“L’approccio alla gara è stato disastroso – continua Ferri -, il Sassuolo poteva andare in vantaggio molto prima. I neroverdi sanno quello che vogliono, sono organizzati. Un primo tempo da cancellare e da analizzare, anomalo. Nella ripresa si è visto che Bastoni, Brozovic e Dzeko sono davvero importanti. Dal vivo sembrava che mancassero idee”.

OMNISPORT