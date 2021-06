Inter: già scelto il portiere per il dopo Handanovic

In casa Inter c’è da pensare, oltre a rinforzare la squadra negli altri reparti, ovviamente tenendo conto del poco budget a disposizione, anche al portiere del futuro. L’attuale estremo difensore nerazzurro, Samir Handanovic, è infatti avviato verso i 37 anni, che compirà il prossimo 14 luglio, e i campioni d’Italia devono per forza cominciare a guardarsi attorno per individuare un sostituto che nei prossimi anni possa essere all’altezza dello sloveno.

Già nell’ultima stagione, peraltro, Handanovic ha commesso degli errori non da lui e la sicurezza che dava un tempo ora non è più la stessa. Segno che forse il portierone nonché capitano nerazzurro ha iniziato la fase di declino della sua bellissima carriera, che in Italia è cominciata nel lontano 2004 all’Udinese, club che lo rivelerà al grande pubblico dopo alcune parentesi al Treviso, alla Lazio e al Rimini. Nel 2012, dopo cinque anni straordinari nelle file dei friulani, l’approdo all’Inter, di cui è diventato una bandiera.

Ausilio e Marotta, per il nuovo portiere, stanno sondando negli ultimi giorni, come riporta calciomercato.com, il terreno per il 25enne camerunese André Onana, in forza all’Ajax con un contratto fino al 2022. I dirigenti nerazzurri hanno già avviato i primi contatti con l’agente del calciatore e si spera di averlo a parametro zero la prossima stagione, quando presumibilmente Handanovic lascerà l’Inter.

Onana sarebbe un sostituto perfetto di Handanovic: bravo coi piedi ed elegante tra i pali, ma soprattutto verrebbe ingaggiato per una cifra congrua col budget a disposizione dei nerazzurri. E del resto l’abilità di Ausilio e Marotta di muoversi abilmente nel campo dei parametri zero è assolutamente provata. Questo fa di Onana un nome in cima a tutti gli altri per un’Inter senza Handanovic.

OMNISPORT | 30-06-2021 18:00