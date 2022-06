Inter, gli esuberi bloccano il mercato

05-06-2022 19:45

Il mercato dell’Inter è partito decisamente male, con problemi economici previsti ma che sono arrivati in modo davvero pesanti dalle parti di Viale della Liberazione. Per comprare bisogna cedere, e i tifosi sono già in subbuglio per il possibile addio di Alessandro Bastoni.

Marotta prova a muoversi sugli esuberi, con Alexis Sanchez e Arturo Vidal principali indiziati a lasciare Appaino Gentile per motivi economici. I cileni sono due dei giocatori più pagati dell’intera rosa, ma non possono di certo ritenersi dei titolari, ed ecco che Marotta proverà a strappare un accordo per la rescissione.

Nel contratto di Vidal c’è una clausola di rescissione a fronte di un pagamento di quattro milioni di euro, mentre in quello di Sanchez non c’è nessuna clausola. Gazzetta.it parla di una cifra necessaria, anche qui, intorno ai quattro milioni.